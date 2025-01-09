السلطات الأميركية تعلن عن مقتل 5 أشخاص على الأقلّ في حرائق الغابات التي اندلعت عند مشارف لوس أنجليس ولا تزال خارج السيطرة محذّرة من أنّ هذه الحصيلة مرشّحة للارتفاع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2025 - 03:58

السلطات الأميركية تعلن عن مقتل 5 أشخاص على الأقلّ في حرائق الغابات التي اندلعت عند مشارف لوس أنجليس ولا تزال خارج السيطرة محذّرة من أنّ هذه الحصيلة مرشّحة للارتفاع

منذ 1 ساعة 9 January، 2025
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