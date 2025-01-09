وسائل اعلام يمنية: 3 غارات أمريكية بريطانية على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 9 2025 - 03:58

وسائل اعلام يمنية: 3 غارات أمريكية بريطانية على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران

منذ 2 ساعة 9 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة