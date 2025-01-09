وزير خارجية تشاد عبد الرحمن كلام الله لـ”فرانس برس”: المجموعة المسلّحة تألّفت من 24 شخصا سقطوا جميعا بين قتيل وجريح بينما في صفوف القوات الحكومية قُتل شخص واحد وسقط ثلاثة جرحى أحدهم إصابته خطرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 9 2025 - 02:26

وزير خارجية تشاد عبد الرحمن كلام الله لـ”فرانس برس”: المجموعة المسلّحة تألّفت من 24 شخصا سقطوا جميعا بين قتيل وجريح بينما في صفوف القوات الحكومية قُتل شخص واحد وسقط ثلاثة جرحى أحدهم إصابته خطرة

منذ 1 ساعة 9 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة