جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط في “الكتيبة 46” بجروح خطيرة، في نفس كمين المقاومة الذي أسفر عن مقتل 3 جنود في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 21:48

جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط في “الكتيبة 46” بجروح خطيرة، في نفس كمين المقاومة الذي أسفر عن مقتل 3 جنود في غزة

منذ 16 mins 8 January، 2025
أخبار موقع المنار
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