كتائب القسام: يخوض مقاتلونا رفقة إخوانهم من كافة الفصائل اشتباكات ضارية في محاور التوغل بمخيم طولكرم محققين إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 17:10

كتائب القسام: يخوض مقاتلونا رفقة إخوانهم من كافة الفصائل اشتباكات ضارية في محاور التوغل بمخيم طولكرم محققين إصابات مباشرة

منذ 31 mins 8 January، 2025
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