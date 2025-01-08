إعلام العدو: اشتباه بإطلاق نار على سيارة في ميدان الألمانية في “غوش عتصيون” شمال الخليل وتم الإبلاغ عن إصابة واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 17:10

إعلام العدو: اشتباه بإطلاق نار على سيارة في ميدان الألمانية في “غوش عتصيون” شمال الخليل وتم الإبلاغ عن إصابة واحدة

منذ 43 mins 8 January، 2025
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