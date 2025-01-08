إعلام العدو عن المبعوث الأميركي الخاص الجديد إلى الشرق الأوسط: المفاوضات في الدوحة بشأن غزة هي في مراحلها الأخيرة ونأمل في أن نبشر بالأخبار الجيدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 17:10

إعلام العدو عن المبعوث الأميركي الخاص الجديد إلى الشرق الأوسط: المفاوضات في الدوحة بشأن غزة هي في مراحلها الأخيرة ونأمل في أن نبشر بالأخبار الجيدة

منذ 1 ساعة 8 January، 2025
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