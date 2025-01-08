سرايا القدس – كتيبة طولكرم: يخوض مقاتلونا في سرية مخيم طولكرم معارك ضارية مع قوات العدو في ويستهدفونها بالرصاص المباشر والعبوات المعدة مسبقاً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 15:38

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: يخوض مقاتلونا في سرية مخيم طولكرم معارك ضارية مع قوات العدو في ويستهدفونها بالرصاص المباشر والعبوات المعدة مسبقاً

منذ 21 mins 8 January، 2025
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