كتلة التنمية والتحرير: لكل امر مقتضاه ونحن اكدنا على التوافق ولن يكون هناك موقف بالمطلق وسيكون هناك دورات متوالية فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 15:38

كتلة التنمية والتحرير: لكل امر مقتضاه ونحن اكدنا على التوافق ولن يكون هناك موقف بالمطلق وسيكون هناك دورات متوالية فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي

منذ 1 ساعة 8 January، 2025
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