قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف برج الملوك في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 14:06

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف برج الملوك في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 8 January، 2025
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