فلسطين المحتلة: تجدد الاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة والمقاومين في محيط مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 14:06

فلسطين المحتلة: تجدد الاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة والمقاومين في محيط مخيم جنين

منذ 1 ساعة 8 January، 2025
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