الامام السيد علي الخامنئي: ايران كانت حصناً منيعاً للمصالح الاميركية في عهد الشاه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 11:00

الامام السيد علي الخامنئي: ايران كانت حصناً منيعاً للمصالح الاميركية في عهد الشاه

منذ 53 mins 8 January، 2025
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