مراسل المنار: دبابة ميركافا معادية تطلق قذيفة ثانية باتجاه منزل عند أطراف مدينة بنت جبيل لجهة بلدة مارون الراس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 11:00

مراسل المنار: دبابة ميركافا معادية تطلق قذيفة ثانية باتجاه منزل عند أطراف مدينة بنت جبيل لجهة بلدة مارون الراس

منذ 1 ساعة 8 January، 2025
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