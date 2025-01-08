الدفاع المدني: انتشال شهيد وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة كلاب في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بينما لا زال 4 مفقودين تحت الأنقاض – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 04:50

الدفاع المدني: انتشال شهيد وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة كلاب في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بينما لا زال 4 مفقودين تحت الأنقاض

منذ 17 mins 8 January، 2025
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