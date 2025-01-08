قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية صرة غربي نابلس وبلدة سعير شرقي الخليل بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 03:18

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية صرة غربي نابلس وبلدة سعير شرقي الخليل بالضفة الغربية

منذ 15 mins 8 January، 2025
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