وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل لدى الاحتلال الطبيب حسام أبو صفية إثر سكتة قلبية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 03:16

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل لدى الاحتلال الطبيب حسام أبو صفية إثر سكتة قلبية

منذ 1 ساعة 8 January، 2025
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