القناة 12 عن مصادر بمجلس “الوزراء الإسرائيلي”: هناك أماكن في لبنان لن تنسحب منها “إسرائيل” لسنوات طويلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 01:44

القناة 12 عن مصادر بمجلس “الوزراء الإسرائيلي”: هناك أماكن في لبنان لن تنسحب منها “إسرائيل” لسنوات طويلة

منذ 1 ساعة 8 January، 2025
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