مستشفى العودة – النصيرات: 10 جرحى بينهم 6 أطفال جراء قصف للاحتلال على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 01:44

مستشفى العودة – النصيرات: 10 جرحى بينهم 6 أطفال جراء قصف للاحتلال على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 8 January، 2025
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