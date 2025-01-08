الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في منطقة النزلة في جباليا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 8 2025 - 00:12

الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في منطقة النزلة في جباليا شمالي قطاع غزة

منذ 33 mins 7 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة