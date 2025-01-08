وزارة الخارجية الإيرانية: أنشطتنا النووية السلمية هي ضمن القوانين الدولية وتحت الإشراف الصارم للوكالة الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 00:12

وزارة الخارجية الإيرانية: أنشطتنا النووية السلمية هي ضمن القوانين الدولية وتحت الإشراف الصارم للوكالة الدولية

منذ 1 ساعة 7 January، 2025
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