قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما شمال شرق القدس وتطلق قنابل الغاز باتجاه البيوت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 22:40

قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما شمال شرق القدس وتطلق قنابل الغاز باتجاه البيوت

منذ 1 ساعة 7 January، 2025
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