“اللبنانية الديمقراطية”: للضغط على “إسرائيل” لوقف خروقاتها وانتخاب رئيس للجمهورية

طالبت “الحركة اللبنانية الديمقراطية” في بيان لها الثلاثاء “بوضع حد للخروقات الاسرائيلية في الجنوب والبقاع”، ودعت “المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف خروقاتها للقرار 1701″، وحثت “اللجنة المشرفة على وقف النار في الجنوب الى تحمل مسؤوليتها تجاه ما يحصل”.

من جهة اخرى، شجبت الحركة “ما حصل عند الحدود اللبنانية – السورية واطلاق النار على الجيش اللبناني من قبل عصابات التهريب”.

وأملت الحركة “انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 الجاري”، مشيرة الى ان “الحركة ستضع كل امكانياتها بتصرف رئيس الجمهورية المقبل والمؤسسة العسكرية الضامنة للسلم الأهلي والاستقرار والمعنيين لإنهاء الجدل حول هذا السلاح” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام