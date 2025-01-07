وزير الخارجية التركي: الولايات المتحدة موجودة في شمال سوريا لذرائع معينة لكن 80% من هذه الذرائع لم تعد موجودة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 21:08

وزير الخارجية التركي: الولايات المتحدة موجودة في شمال سوريا لذرائع معينة لكن 80% من هذه الذرائع لم تعد موجودة

منذ 20 mins 7 January، 2025
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