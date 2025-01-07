اعلام العدو: سكان حيفا والكريوت يبلغون عن اضطرابات في نظام الـGPS – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 21:08

اعلام العدو: سكان حيفا والكريوت يبلغون عن اضطرابات في نظام الـGPS

منذ 1 ساعة 7 January، 2025
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