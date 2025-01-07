ترامب: سيتم تغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا” والإعلان عن القرار قريبا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 19:34

ترامب: سيتم تغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا” والإعلان عن القرار قريبا

منذ 23 mins 7 January، 2025
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