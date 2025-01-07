رويترز: ارتفاع عدد ضحايا زلزال ضرب منطقة التيبت إلى 126 قتيلا و188 مصابا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 7 2025 - 18:02

رويترز: ارتفاع عدد ضحايا زلزال ضرب منطقة التيبت إلى 126 قتيلا و188 مصابا

منذ 2 ساعة 7 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة