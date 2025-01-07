حماس: ندعو عقلاء السلطة الفلسطينية وفتح إلى كفّ أيدي الأجهزة الأمنية عن شعبنا ومقاومته وتصويب مسارها والتوحُّد خلف خيار المقاومة لمواجهة حرب الإبادة الوحشية في غزة ومخططات التهجير في الضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 16:30

حماس: ندعو عقلاء السلطة الفلسطينية وفتح إلى كفّ أيدي الأجهزة الأمنية عن شعبنا ومقاومته وتصويب مسارها والتوحُّد خلف خيار المقاومة لمواجهة حرب الإبادة الوحشية في غزة ومخططات التهجير في الضفة

منذ 18 mins 7 January، 2025
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