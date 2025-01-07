مراسل المنار: الجيش اللبناني ثبّت حاجزا على جسر العيون تقاطع بلدات بيت ليف -دبل – رشاف على أن يكون انتشار الجيش باتجاه القرى الحدودية في وقت لاحق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 7 2025 - 16:30

مراسل المنار: الجيش اللبناني ثبّت حاجزا على جسر العيون تقاطع بلدات بيت ليف -دبل – رشاف على أن يكون انتشار الجيش باتجاه القرى الحدودية في وقت لاحق

منذ 37 mins 7 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة