ميقاتي: أوصلنا رسالة لرعاة تفاهم وقف إطلاق النار بوجوب وقف خروق “إسرائيل” وانسحابها من الأراضي اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 16:30

ميقاتي: أوصلنا رسالة لرعاة تفاهم وقف إطلاق النار بوجوب وقف خروق “إسرائيل” وانسحابها من الأراضي اللبنانية

منذ 43 mins 7 January، 2025
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