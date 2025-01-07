سرايا القدس – طوباس: فجرنا عددا من العبوات الناسفة في خط سير الآليات العسكرية الصهيونية في محور السهل محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 7 2025 - 14:56

سرايا القدس – طوباس: فجرنا عددا من العبوات الناسفة في خط سير الآليات العسكرية الصهيونية في محور السهل محققين إصابات مؤكدة

منذ 2 ساعة 7 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة