وزارة الصحة بغزة: 3 مجازر ارتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة راح ضحيتها 31 شهيدا و57 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 13:24

وزارة الصحة بغزة: 3 مجازر ارتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة راح ضحيتها 31 شهيدا و57 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 7 January، 2025
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