رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو رسمياً الى عقد جلسة عامة قبل ظهر يوم الخميس 9 كانون الثاني 2025 لإنتخاب رئيس للجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 13:24

رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو رسمياً الى عقد جلسة عامة قبل ظهر يوم الخميس 9 كانون الثاني 2025 لإنتخاب رئيس للجمهورية

منذ 1 ساعة 7 January، 2025
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