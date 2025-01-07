الرئيس ميقاتي: لتطبيق القرار 1701 ولكن ليس من جانبنا فقط بل من الجانب الاسرائيلي كذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 13:24

الرئيس ميقاتي: لتطبيق القرار 1701 ولكن ليس من جانبنا فقط بل من الجانب الاسرائيلي كذلك

منذ 1 ساعة 7 January، 2025
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