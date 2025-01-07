قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل وألحقت أضراراً بالبنية التحتية في طمون ومخيم الفارعة بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 10:18

قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل وألحقت أضراراً بالبنية التحتية في طمون ومخيم الفارعة بالضفة الغربية المحتلة

منذ 1 ساعة 7 January، 2025
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