سرايا القدس-طوباس: تمكن مقاتلونا في سرية طمون إيقاع قوة مشاة صهيونية في كمين مركب في محور العيادة حيث تمكن أبطالنا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الإنفجار معدة مسبقًا في قوة مشاة صهيونية وإمطار قوة الإسناد بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 05:42

سرايا القدس-طوباس: تمكن مقاتلونا في سرية طمون إيقاع قوة مشاة صهيونية في كمين مركب في محور العيادة حيث تمكن أبطالنا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الإنفجار معدة مسبقًا في قوة مشاة صهيونية وإمطار قوة الإسناد بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة

منذ 1 ساعة 7 January، 2025
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