فليتشر: القوات الإسرائيلية غير قادرة أو غير راغبة في ضمان سلامة قوافلنا في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 04:10

فليتشر: القوات الإسرائيلية غير قادرة أو غير راغبة في ضمان سلامة قوافلنا في قطاع غزة

منذ 22 mins 7 January، 2025
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