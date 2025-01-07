فليتشر: تم نهب 6 صهاريج وقود دخلت من معبر كرم أبو سالم ولم يتبق لنا سوى القليل من الوقود لعمليات الإغاثة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 7 2025 - 04:10

فليتشر: تم نهب 6 صهاريج وقود دخلت من معبر كرم أبو سالم ولم يتبق لنا سوى القليل من الوقود لعمليات الإغاثة

منذ 23 mins 7 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة