فليتشر: جنود إسرائيليون أطلقوا أكثر من 16 رصاصة على قافلة أممية عند نقطة التفتيش بين جنوب قطاع غزة وشماله – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 04:10

فليتشر: جنود إسرائيليون أطلقوا أكثر من 16 رصاصة على قافلة أممية عند نقطة التفتيش بين جنوب قطاع غزة وشماله

منذ 23 mins 7 January، 2025
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