غارة جديدة ثانية من قبل طائرات الاحتلال على بلدة طمون في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 04:08

غارة جديدة ثانية من قبل طائرات الاحتلال على بلدة طمون في الضفة الغربية

منذ 1 ساعة 7 January، 2025
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