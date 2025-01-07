سرايا القدس – طوباس: فجرنا عبوة ناسفة شديدة الانفجار في خط سير آليات الاحتلال ببلدة طمون وحققنا إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 02:36

سرايا القدس – طوباس: فجرنا عبوة ناسفة شديدة الانفجار في خط سير آليات الاحتلال ببلدة طمون وحققنا إصابات مباشرة

منذ 42 mins 7 January، 2025
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