كوريا الشمالية تؤكد أن صاروخها فرط الصوتي الجديد قادر على ردع “الخصوم” في المحيط الهادئ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 01:00

كوريا الشمالية تؤكد أن صاروخها فرط الصوتي الجديد قادر على ردع “الخصوم” في المحيط الهادئ

منذ 36 mins 7 January، 2025
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