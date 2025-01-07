السلطات الصحية في ولاية لويزيانا الأميركية تعلن تسجيل أول حالة وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور”H5N1″ مشيرة الى أنها تعود لمريض مسنّ كان يعاني من أمراض أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 7 2025 - 01:00

السلطات الصحية في ولاية لويزيانا الأميركية تعلن تسجيل أول حالة وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور”H5N1″ مشيرة الى أنها تعود لمريض مسنّ كان يعاني من أمراض أخرى

منذ 39 mins 7 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة