كتائب شهداء الأقصى: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم الفارعة بطوباس واستهدفناها بوابل من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 01:00

كتائب شهداء الأقصى: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم الفارعة بطوباس واستهدفناها بوابل من الرصاص

منذ 1 ساعة 6 January، 2025
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