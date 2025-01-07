“يديعوت أحرونوت” : الحدث وقع خلال اشتباكات عنيفة في بيت حانون شمالي قطاع غزة عندما أطلق المسلحون قذيفة مضادة للدروع اتجاه القوة الإسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 01:00

“يديعوت أحرونوت” : الحدث وقع خلال اشتباكات عنيفة في بيت حانون شمالي قطاع غزة عندما أطلق المسلحون قذيفة مضادة للدروع اتجاه القوة الإسرائيلية

منذ 2 ساعة 6 January، 2025
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