مراسل قناة المنار: قوات العدو تطلق سراح اربعة لبنانيين كانت اعتقلتهم في حقل زراعي قرب المجيدية – وادي خنسا وطلبت منهم عدم العودة الى حقولهم هذه الفترة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 21:46

مراسل قناة المنار: قوات العدو تطلق سراح اربعة لبنانيين كانت اعتقلتهم في حقل زراعي قرب المجيدية – وادي خنسا وطلبت منهم عدم العودة الى حقولهم هذه الفترة

منذ 33 mins 6 January، 2025
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