القوات المسلحة اليمنية : استهدفنا هدفاً حيوياً تابعاً للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 21:46

القوات المسلحة اليمنية : استهدفنا هدفاً حيوياً تابعاً للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة

منذ 48 mins 6 January، 2025
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