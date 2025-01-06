القوات المسلحة اليمنية: سنواصل العمليات المساندة للمقاومة الفلسطينية ولن تتوقف عملياتنا إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 6 2025 - 21:46

القوات المسلحة اليمنية: سنواصل العمليات المساندة للمقاومة الفلسطينية ولن تتوقف عملياتنا إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها

منذ 51 mins 6 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة