القوات المسلحة اليمنية: العملية حدثت أثناء تحضيرِ العدو الأمريكي لشن هجوم جوي كبير على بلدِنا وقدْ أدتِ العمليةُ بفضل اللهِ إلى إفشالِ الهجوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 21:46

القوات المسلحة اليمنية: العملية حدثت أثناء تحضيرِ العدو الأمريكي لشن هجوم جوي كبير على بلدِنا وقدْ أدتِ العمليةُ بفضل اللهِ إلى إفشالِ الهجوم

منذ 55 mins 6 January، 2025
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