القوات المسلّحة اليمنية: بيان مهم في تمام الساعة الــ 9:40 مساءً بتوقيت صنعاء للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 20:04

القوات المسلّحة اليمنية: بيان مهم في تمام الساعة الــ 9:40 مساءً بتوقيت صنعاء للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية

منذ 11 mins 6 January، 2025
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