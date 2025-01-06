بلدية الناقورة للأهالي: سنعلمكم بتوقيت وخطة العودة فور توفر المعطيات

قالت بلدية الناقورة في بيان لها الاثنين “باشر الجيش اللبناني بالانتشار في مواقعه في بلدة الناقورة”.

وتابعت البلدية “تسهيلا لعمليات مرور آليات الجيش وولوج فرقه اللوجستية والهندسية إلى البلدة وبالتنسيق معه ومع الجهات الرسمية المعنية، سنقوم بإعلامكم بتوقيت وخطة العودة فور توفر المعطيات الجديّة اللازمة”.

واضافت البلدية ان “العودة الآمنة ستكون حصراً بمؤازرة قوّة من الجيش اللبناني وفرق الدفاع المدني بعد التثبّت من عدم وجود خطر ممكن، ودون ذلك قد يترتب عليه نتائج غير محسوبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام